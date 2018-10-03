التعليم العالي تصدر مفاضلات الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2018 -2019.

وبينت الوزارة في إعلان لها أنها وضعت الحدود الدنيا للتقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي وإجراءاتها في الجامعات والمعاهد للطلاب السوريين ومن في حكمهم وكذلك الأوراق المطلوبة، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات في المراكز المعتمدة في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس يبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 9-10-2018 ولغاية يوم الخميس 18-10-2018 يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا عدا يوم الجمعة.

واشترطت الوزارة على الطالب المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية /الفرع العلمي/ لعام 2018 حصرا حيث يتقدم الى مفاضلة التعليم الموازي بدورة الشهادة الثانوية نفسها التي تقدم بها للمفاضلة العامة.

ويتقدم الطالب إلى المفاضلة بلغة أجنبية واحدة /إنكليزي أو فرنسي/ يختارها ويسجلها في بطاقة المفاضلة ولا يشترط أن تكون اللغة نفسها التي اختارها عند التقدم للمفاضلة العامة وبناء عليه يحسب المجموع من 2400 بعد طي درجة مادة التربية الدينية ويفاضل بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات وللقسم المماثل للغة التي اختارها.

ويحق لجميع الطلاب السوريين ومن في حكمهم ممن تقدموا أو لم يتقدموا بطلباتهم إلى المفاضلة العامة وقبلوا أو لم يقبلوا بنتيجتها التقدم إلى هذه المفاضلة، كما يحق ذلك للطلاب المقبولين في المفاضلات الخاصة التي أعلنت عنها الجامعات والمعاهد.

ويمكن الاطلاع على المفاضلة عبر موقع وزارة التعليم العالي الالكتروني.