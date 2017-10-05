التعليم العالي تعلن عن مفاضلة ملء شواغر للكليات الطبية

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن فتح باب التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر لمفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة للعام الدراسي 2016-2017 ولجميع أنواع المفاضلات عام وموازي ومحافظات شرقية وذوي شهداء وهيئة تدريسية وسوري غير مقيم وعرب وأجانب ووفق الحدود الدنيا المعلنة لكل اختصاص ووفق الشواغر المتوافرة لهذه المفاضلات.

وبينت الوزارة في إعلانها شروط التقدم إلى هذه المفاضلة والأوراق المطلوبة، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 10 الشهر الجاري ولغاية يوم الثلاثاء 17 الشهر نفسه في مراكز جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب العرب المقبولين بموجب برامج التبادل الثقافي أو القبول الاستثنائي على مقاعد القيادة القطرية يتقدمون بطلباتهم إلى الوزارة مباشرة خلال المدة المحددة أعلاه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.

وتعد السنة التحضيرية من السنوات الدراسية للطالب واختباراتها موحدة ومؤتمتة ومقرراتها ذات علاقة مباشرة ووثيقة بدراسة الطالب المستقبلية.

يذكر أن مجلس التعليم العالي قرر اعتماد سنة تحضيرية للقبول الجامعي في الكليات الطبية بدءا من العام الدراسي 2015-2016 كمعيار يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة.