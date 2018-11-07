التعليم العالي تعلن مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة المجانية للمرحلة الجامعية الأولى للطلاب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية بفروعها العلمي والأدبي والشرعية لدورة عام 2018.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الراغبين إلى تقديم طلباتهم لمراكز التسجيل المعتمدة في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة والفرات وطرطوس بدءا من يوم الاربعاء 14-11-2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 22-11-2018 باستثناء يومي الجمعة والسبت مرفقة بالوثائق الثبوتية المطلوبة.

واشترطت الوزارة في إعلانها على المتقدم للترشح إلى المفاضلة أن يكون متمتعا بالجنسية السورية أو من في حكمه ويعامل الحاصلون على الثانوية الشرعية لعام 2018 معاملة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي وأن يكون محققاً للحد الأدنى المطلوب لكل شريحة في الجداول المرفقة بالإعلان بحسب المجموع لجميع المتقدمين بعد طي علامة التربية الدينية واختيار إحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال إلى زيارة موقعها الإلكتروني.