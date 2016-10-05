التفاح يقي من السرطان

وجد باحثون إيطاليون أنه يمكنك حماية نفسك من ستة أنواع من السرطان عن طريق أكل التفاح بشكل يومي، وفقا لدراسة قام بها خبراء في جامعة بيروجيا.

وحلّل الباحثون البيانات التي تم جمعها خلال أكثر من 40 دراسة حول العلاقة بين النظام الغذائي عند البشر والسرطان.

واتضح في النهاية أن التفاح يحمي من سرطان المعدة والمريء، وفي بعض الحالات يخفض من نسبة الإصابة بهما إلى الضعفين.

ووجد الباحثون أن حالات الإصابة بسرطان الرئة هي أقل من 25٪ عند محبي تناول التفاح، ونسبة خطر الإصابة بسرطان الثدي أقل خمس مرات من الأشخاص الذين لا يأكلون التفاح أبداً.

بالإضافة إلى ذلك، يقلل التفاح من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الفم.

ويعتقد الباحثون أن تأثير التفاح المضاد للسرطان يعود إلى احتوائه على مركبات الفلافونويد والصبغات النباتية التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة.