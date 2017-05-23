التفتيش البيئي”تدريبيا” في مرحلته الثانية بحماة

استكمالا للمرحلة الاولى من البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مجال التفتيش البيئي بدأت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التي تستمر ثلاثة ايام وتستهدف الكوادر العاملة في مديرية البيئة في محافظة حماة.

ويهدف البرنامج إلى نقل المبادئ الأساسية للعمل في مجال التفتيش البيئي وتوحيد المنهجية المتبعة في هذا المجال مع توضيح المهام المناطة بهم والواردة في قانون حماية البيئة لتمكينهم من تأدية مهامهم في ظل زيادة عدد المنشآت الصناعية والتحقق من مدى توافقها مع المتطلبات والاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة لحماية البيئة ومواردها الطبيعية.

وأشارت مديرة تقييم الأثر البيئي في الوزارة المهندسة منال السقا إلى أن البرنامج يعتبر الخطوة الاولى لاختيار مفتشين بيئيين واعتمادهم وفق الشروط الواردة في قانون البيئة بعد إجراء الاختبارات الكتابية والشفهية لهم ومنح من يجتازها بنجاح بطاقة مفتش بيئي معتمدة من قبل الوزارة لرفد فريق المفتشين البيئيين المعتمدين سابقاً بأعداد وخبرات إضافية.

وأكدت السقا أن الوزارة تتابع تنفيذ هذا البرنامج في باقي المحافظات بما يسهم في اعتماد مفتشين بيئيين في جميع المحافظات بمختلف الاختصاصات وبخبرات علمية كافية للقيام بمهام التفتيش البيئي علما أن المرحلة الأولى من البرنامج نفذت في محافظة حمص.