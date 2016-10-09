التقاط «السيلفي» علامة اضطراب عقلي

أظهرت دراسة جديدة أجريت في تايلاند شملت ثلاثمئة متطوع أن أولئك الذين يلتقطون صوراً شخصية أو ما يعرف بالــ “سيلفي” لأنفسهم بشكل كبير، ربما يعانون من نوع من الأمراض العقلية.

وقد سئل المشاركون بالدراسة، هل أنت مدمن على التقاط صور السيلفي؟ وفي حال جاءت الإجابة “نعم”، فإن ذلك قد يكون مؤشراً إلى صراعك مع الوحدة، وقد تكون دليلاً لمشاكل عقلية أكبر.

ووجد الباحثون أن الذين يقومون بالتقاط صور السيلفي وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي إنما يفعلون ذلك من أجل البحث عن القبول لدى الآخرين، وهم على الأرجح من المغرورين والباحثين عن الاهتمام بهم، ويؤشر إلى أن ذلك ربما يكون علامة على إصابتهم بأمراض نفسية واضطراب عقلي.