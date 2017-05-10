التقديرات تشير لإنتاج وفير من حبة البركة في حماة

قدرت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة انتاج المحافظة من حبة البركة بنحو 37 الف طن خلال الموسم الزراعي الحالي من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 3670 هكتارا.

وبين المهندس وفيق زروف مدير الثروة النباتية في الهيئة في تصريح له اليوم أن زراعة محصول حبة البركة تشهد إقبالاً متزايداً من قبل فلاحي المنطقة لأنه يدر عليهم ربحاً مادياً جيداً بسبب غلاء ثمنه وانخفاض تكاليف إنتاجه. مشيراً الى أن الحالة العامة للمحصول “جيدة حيث لم يتم تسجيل أي إصابات مرضية في الحقول المزروعة”.

ولفت إلى أن عمليات حصاد المحصول في أراضي منطقة الغاب تبدأ عادة مطلع الشهر المقبل. منوها الى أن الهطولات المطرية الجيدة خلال فصل الشتاء الحالي ساهمت في ازدياد المساحات المزروعة بشكل ملحوظ عن العام الماضي والتي وصلت الى 1076 هكتارا.

وكان إنتاج أراضي منطقة الغاب من حبة البركة في العام الماضي قد وصل إلى نحو 11 ألف طن.