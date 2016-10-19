التقديرات «65» ألف طن.. معاصر الزيتون بحمص تبدأ استلام المحصول

بدأت معاصر الزيتون في حمص باستقبال المحصول من المزارعين للموسم الزراعي الحالي والتقديرات الأولية لإنتاج الزيتون هي 65 ألف طن.

وبين رئيس دائرة المكاتب المتخصصة بمديرية زراعة ‏حمص المهندس ناجي ساعد ان 31 معصرة جاهزة فنيا لاستقبال المحصول وتم تشكيل لجنة فنية ‏مشتركة من مديريات الزراعة والصناعة والتموين واتحاد الفلاحين للكشف على آلية عمل ‏المعاصر وتحليل العينات من زيت الزيتون والإشراف على تصريف مياه الجفت الناتجة عن ‏العصر في الأراضي الزراعية و الحراجية لاستخدامها كسماد عضوي.‏

‏وأضاف ساعد انه تم تحديد سعر عصر الكيلو غرام الواحد من الزيتون بـ 15 ‏ليرة سورية، مشيرا إلى ان التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون هي 65 ألف طن إلا ان الواقع ‏الحالي مع بدء التسويق يشير إلى انخفاض الإنتاج في منطقة المركز الشرقي و‏في منطقة المركز الغربي فهو في حدوده الوسطى، عازيا السبب إلى تعرض المحصول هذا ‏الموسم لموجات حرارة وجفاف وصقيع وانخفاض بكميات الأمطار.‏

‏بدوره أشار رئيس دائرة الإحصاء بمديرية زراعة ‏حمص المهندس احسان الطحش إلى ان إجمالي المساحات المزروعة بالزيتون يبلغ 950 ألف دونم منها 825 ألفا مزروعة ‏ضمن المساحات البعلية وعدد الأشجار الكلي وصل إلى اكثر من 15 مليون شجرة ‏منها نحو 11 مليون شجرة مثمرة.

‏من جهتهم أوضح عدد من مزارعي الزيتون بحمص ان السنوات الماضية لم تشهد زراعات ‏جديدة على مساحات واسعة بسبب الظروف الراهنة، والأمر يقتصر على ترقيع المساحات ‏والأشجار المريضة والتالفة، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من مبيدات وأسمدة وفلاحة ‏إضافة إلى تكاليف تسويق الزيتون وعصره عدا عن تأثر مساحات كبيرة بالحرائق ما ألحق خسائر كبيرة بالفلاحين.