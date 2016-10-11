التموين تحاول ضبط الهدر في استهلاك مادة الخبز

طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أمس من الشركة العامة للمطاحن وشركة المخابز الآلية العمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن إعادة استخراج الدقيق بنسبة 80% بدلاً من نسبة 90% المعمول بها حالياً وقيام جميع المطاحن في المحافظات بالعمل على تجهيز خطوط إنتاجها وتطبيق الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ عملية استخلاص الدقيق وفق النسبة الجديدة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مدير عام شركة المخابز الآلية زياد هزاع أن انخفاض نسبة الاستخراج إلى 80% من شأنه تخفيض نسبة الهدر في استهلاك مادة الخبز بحدود 15% حيث تشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن نسبة الهدر في الاستهلاك للخبز وفق نسب الاستخراج المرتفعة والتي كان معمولاً بها تقدر بنحو 25%. بينما من شأن القرار الحالي بتخفيض نسب الاستخراج أن يشكل حالة وفر وجدوى عالية في الاستهلاك اليومي للخبز والمقدر بقرابة 3600 طن.

وحول أسباب ارتفاع نسب الهدر في استهلاك مادة الخبز أوضح المدير العام أن معظم الهدر جاء بسبب ارتفاع نسبة الاستخراج وبالتالي ارتفاع نسب النخالة وبرعم القمح ضمن الدقيق وهو ما يؤدي إلى حالة «التزنخ» وحدوث رائحة في مادة الخبز وهو ما يسبب سرعة التفتت في رغيف الخبز وسرعة التلف وصدور رائحة.

كما بين أن انخفاض نسبة الاستخراج يسهل عملية تصنيع وإنتاج مادة الخبز والحصول على جودة أعلى في رغيف الخبز وبالتالي تسهم في طول عمر الرغيف إضافة إلى طول عمر التخزين لمادة الدقيق في المخابز. ويؤكد هزاع أن قرار تخفيض نسب الاستخراج إلى حدود 80% تمثل نسبة انخفاض أفضل مما كان معمول به قبل الأزمة حيث كانت نسبة الاستخراج بحدود 82% وهو مؤشر على استمرار الدعم الحكومي لمادة الخبز التي تشكل عمود الغذاء للمواطن السوري بل تصاعد هذا الدعم رغم سوء الظرف وتراجع حجم الإنتاج من مادة القمح.