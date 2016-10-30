التنظيمات الإرهابية تستهدف الحمدانية في حلب بقذائف تحتوي غازات سامة

إمعانا منها في جرائمها بحق السوريين أقدمت التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان السفاح وآل سعود الوهابي باستهداف منطقة الحمدانية في مدينة حلب بقذائف تحتوي غازات سامة.

وأفادت سانا بأن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في أطراف مدينة حلب الغربية استهدفت صباح اليوم منطقة حي الحمدانية وضاحية الأسد السكنية بقذائف تحمل غازات سامة أدت إلى إصابة أكثر من 35 شخصا بحالات اختناق.

وذكر مراسل الوكالة من خلال مشاهداته في مشفيي الجامعة والرازي أن المصابين يعانون من الإقياء وضيق في التنفس وتوسع حدقة العين وخدر في الأطراف وتشنجات عضلية لافتا إلى أن الكوادر الطبية تقوم بجميع الإسعافات والمعالجات لتفادي تفاقم حالة المصابين الصحية نتيجة استنشاقهم الغازات السامة.

وسبق للتنظيمات الإرهابية أن استهدفت بالغازات السامة العديد من المناطق السكنية في غوطة دمشق عام 2013 وحي السكري بمدينة حلب وعدد من القرى والبلدات في ريف حلب الشمالي.

وكان نواب في البرلمان التركي كشفوا في أوقات سابقة عن تزويد نظام أردوغان للتنظيمات الإرهابية في سورية بالغازات السامة وقام بحماية المتورطين بإنتاج الأسلحة الكيميائية المكونة من غاز السارين وغيره.