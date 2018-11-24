التنظيمات الإرهابية تستهدف عدة أحياء في حلب بقذائف صاروخية تحوي غازات سامة

استهدفت المجموعات الإرهابية المسلحة مساء اليوم عدة أحياء في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.

وقال في مصدر في قيادة شرطة حلب: “ إن المجموعات الإرهابية استهدفت حي الخالدية وجمعية الزهراء وشارع النيل بقذائف صاروخية متفجرة ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين بغاز الكلور”.

وأشار مراسل البعث ميديا في حلب إلى أن الاعتداء الإرهابي تسبب بإصابة نحو 50 مدنيا بحالات اختناق شديدة وحالات اختلاج, تم إسعاف 25 حالة إلى مشفى حلب الجامعي بينهم ثلاث حالات في العناية المشددة و 25 حالة إلى مشفى الرازي”.

وأكد المراسل انه من بين الإصابات نساء وشيوخ وشبان في عمر 17 و 16 وعدة اطفال بينهم طفل في العناية المشددة.