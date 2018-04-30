التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على دوار البطيخة في مخيم اليرموك

أصيب 15 مدنياً بجروح جراء اعتداءات بقذائف هاون أطلقها إرهابيو “داعش” من داخل الحجر الأسود سقطت على أطرافه أثناء دخول الحافلات لتقل الإرهابيين.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن عدداً من قذائف الهاون أطلقها إرهابيو “داعش” سقطت عند دوار البطيخة على أطراف المخيم أثناء دخول الحافلات لإخراج الإرهابيين ما تسبب بإصابة 15 مدنياً بجروح متفاوتة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى تجمعت الحافلات قرب دوار البطيخة على أطراف المخيم إيذاناً ببدء الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية في مخيم اليرموك والقاضي بإخراج الإرهابيين من المخيم وتحرير المحاصرين من كفريا والفوعة وتحرير مختطفي اشتبرق على مرحلتين.