التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفتين صاروخيتين على مدرسة ثانوية في ريف حماة

اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي بقذيفتين صاروخيتين على قرية أصيلة سقطتا على سور المدرسة الثانوية فيها ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات بين الطلاب.

واستهدفت مجموعات إرهابية تنتشر في محيط بلدة اللطامنة قرية أصيلة بقذيفتين صاروخيتين سقطتا على جدار المدرسة الثانوية في القرية مخلفة أضرارا مادية فيه دون وقوع إصابات بين الطلاب أو المدنيين في المنازل المجاورة.

ووقع الاعتداء أثناء تلقي الطلاب الدروس اليومية المقررة لافتا إلى حالة الذعر التي عاشها الطلاب والتي سرعان ما تبددت بفضل الإجراءات الآمنة والسلوك المناسب للكادر التدريسي والإداري.

واعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في أطراف بلدتي حصرايا واللطامنة أمس بقذيفتين صاروخيتين على مدينة محردة خلفتا أضرارا مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين وذلك في خرق متكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب.