التنظيمات الإرهابية جنوب دمشق تعتدي بقذيفة على حي الميدان

استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق بقذيفة هاون حي الميدان ما تسبب بوقوع أضرار مادية في أحد المنازل السكنية في الحي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن “قذيفة هاون أطلقها الإرهابيون من جنوب دمشق سقطت على أحد المنازل السكنية في حي الميدان بعد ظهر اليوم تسببت بوقوع أضرار مادية كبيرة”.

وارتقى أمس شهيد وأصيب 4 مدنيين بجروح جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها التنظيمات الارهابية المنتشرة جنوب دمشق على حي القدم كما ارتقى 5 شهداء الثلاثاء الماضي وأصيب 22 مدنيا بجروح متفاوتة جراء اعتداء الإرهابيين جنوب دمشق بقذيفة على حي نهر عيشة.