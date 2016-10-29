التنمية الإدارية.. انطلاق برنامج الجدارة القيادية في القيادة الإدارية بوزارة المالية

أعلنت وزارة التنمية الإدارية انطلاق برنامج “الجدارة القيادية في القيادة الإدارية” المخصص للقيادات الإدارية القائمة على رأس عملها في وزارة المالية والجهات التابعة لها والتي تشغل منصب “معاون وزير” أو “مدير عام” أو “مدير مركزي” ومن في حكمهم.

وأكد وزيرا التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري والمالية الدكتور مأمون حمدان في كلمة لهما خلال اجتماع أقيم بوزارة المالية للإعلان عن انطلاق البرنامج أهمية النهوض بالواقع الإداري في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها وتحديثه ومعالجة حالات الترهل ومكافحة الفساد وإعادة النظر في الأساليب المتبعة للتطوير الإداري.

ويتألف البرنامج من 35 ساعة عمل موزعة على خمسة محاور هي “القيادة والتحليل الاستراتيجي والتطوير الاداري في المؤسسات الحكومية والتغيير التنظيمي ومشروع تحسين وإدارة الأداء” وتتعلق بقضايا “مهارات القائد الإداري ومراجعة الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية وتحليل القوى العاملة وإدارة الأزمة والإدارة العامة في سورية ومفهوم التغيير وبناء فريق العمل لتنفيذ مشروع تحسين الأداء المؤسساتي”.