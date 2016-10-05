التهديدات الأمريكية.. هل تفعل الاستخبارات ما لن يفعله الجيش؟

بعد إعلانها الانسحاب من الاتفاق مع روسيا، تواصل الإدارة الأمريكية من رفع منسوب التوتر مع موسكو وتعلن أنها بصدد اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية لمعالجة الوضع في سورية.

هذه الإجراءات من الواضح أنها تأتي كمحاولة أخيرة من قبل إدارة أوباما للضغط على القيادة الروسية لاستحصال على تنازل ما يحفظ ماء وجهها أمام حلفائها..

فالتهديد الأمريكي وإن بلغ مستويات كبرى إلا أنه يبقى عاجزاً عن تنفيذ أي شيء وخصوصاً في الجانب العسكري، لأسباب التالية:

أولاً: وبحسب حديث كيري المسرب لبعض المعارضة “المعتدلة” لايملك الشرعية لشن أي عدوان. فالروس تدخلوا بناء على طلب الحكومة السورية الشرعية.

ثانياً: الإدارة الأمريكية في نهاية ولايتها وبالتالي اتخاذ قرار الحرب غير مطروح كي لا يؤدي فشل الحرب إلى خسارة مرشح الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس في السباق إلى الكرسي البيضاوي.

ثالثاً: أن البيت الأبيض وكما أوجد لنفسه مخرجاً لعدم شن عدوان على سورية في 2013 بأخذ موافقة مسبقة من الكونغرس.. قال في بيانه أن الضغوط التي سيمارسها ستكون في النهاية بهدف دفع عملية المبعوث الدولي في سورية؟. والجميع يعلم أن الإدارة الأمريكية هي من تعطل عمل المبعوثين الدوليين والأمم المتحدة وتسخرهم لتنفيذ سياساتها.

وبالتالي وكما ذكر البيت الأبيض نفسه فإن شن حرب على سورية سيؤدي إلى تصادم مع روسيا وهذا مالا يسعى إليه حالياً، وأن الجيش العربي السوري ليس هدفاً له في سورية.

هذا كله يقودنا إلى أن ما تريده الإدارة الأمريكية في حال فشل الضغوط على روسيا لأخذ تنازل ما. سيقودها إلى زيادة تسليحها المجموعات الإرهابية التي تدعمها بتزويدها بالصواريخ المضادة للطيران والدروع وصواريخ غراد لتعزيز قدراتها علها تنجح في كبح جماح تقدم الجيش السوري وحلفائه.. استنزافه أكثر قبل الوصول إلى هدفه..

ولكن الأهم أنه في الحال الذي تعيشه إدارة أوباما “نهاية ولايتها” وتعطل خيارات الحرب الكبرى كما ذكرنا فإنها ستلجأ إلى العمل المخابراتي عبر لـ”سي أي أي” من خلال تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات “تفجيرات حماه والحسكة” ليست بعيدة عن ذلك.. بهدف خلخلة الوضع الداخلي وإرباكه وحرمانه من الاستفادة من الانتصارات التي تحصل في الميدان.

ويمكن أن تكون الخيارات التي ستطرحها إدارات الأمن القومي الأمريكية في خططها على الرئيس أوباما بتحديد بنك أهداف جديد “اغتيالات- تفجيرات” لتنفيذها في المرحلة القادمة حتى تتسلم الإدارة الجديدة مهامها.

أخيراً : من خلال من ذكرنا يبدو أن الإدارة الأمريكية وعكس ما يصورها البعض بأنها تتخبط وأن هناك انقسام ما بين الفعل الدبلوماسي والعسكري .. تدرك جيداً ما تقوم به وهو عدم تنفيذ التزاماتها بفصل النصرة عن ما تسميهم بالمعارضة المعتدلة،

والاستمرار في استنزاف الجيش العربي السوري وحلفائها والروس بالتحديد لدفعهم على تقديم تنازلات كبرى.

ولكن هل الجيش العربي السوري وحلفائها سيبقون متفرجين ما نلاحظه منذ القصف الأمريكي لدير الزور أنه يواصل الجيش والروس عملياتهم بشكل منتظم ومدروس على كافة جبهات القتال وخصوصاً في حلب وقد استطاع تحرير العديد من النقاط والمواقع الاستراتيجية، كما عزز الجيش الروسي من دفاعاته الجوية في سورية من خلال نشر منظومة إس 300 وإعادة مجموعات من قاذفاتها الحربية إلى قاعدة حميميم

باختصار المعركة ضد الإرهاب مستمرة والتهويل الأمريكي عليها لن ينجح في منعها من تحقيق أهدافها وهو بالوصل إلى سورية خالية من الإرهاب.

سنان حسن