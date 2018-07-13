التوت.. وأمراض القلب

أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن التوت يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتناوله كمشروب صيفي بارد يحافظ على صحة الأوعية الدموية .

وأثبتت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب من جامعة كينغز كوليدج البريطانية ونشرت نتائجها في دورية “أرشيف الكيمياء والفيزياء الحيوية” أن آثار شرب عصير التوت ظهرت بعد ساعتين واستمر التحسن لمدة 24 ساعة على وظيفة الأوعية الدموية.

وأوضحت الدكتورة “آنا رودريغيز ماتيوس” قائد فريق البحث أن التوت الأحمر غني بأحد مركبات البوليفينول الطبيعية التي تلعب دورا في تحسين وظيفة الأوعية الدموية لدى الإنسان مبينة أنه إذا كان التوت قادرا على تغيير تمدد الشرايين لفترة كافية فإنه سيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم إذ أن نحو 17,3 مليون نسمة يقضون نحبهم جراء أمراض القلب سنويا ما يمثل 30 بالمئة من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام.