التوسع بمنشآت صناعية وحرفية جديدة

اللاذقية- مروان حويجة

درس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية برئاسة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم عدداً من المشروعات التنموية والقضايا التي تتعلق بالجوانب الخدمية ومنح التراخيص ومعالجة طلبات بعض المواطنين. وأكد السالم ضرورة أن تكون الأضابير مستوفية كل شروطها قبل عرضها للمناقشة، والاهتمام بالمضمون وأهمية المشروعات وطلبات المواطنين دون استثناء.

ولفت السالم خلال مناقشة منح تراخيص لرياض أطفال إلى أنه لا يجوز لرياض الأطفال استئجار ميكرو /سرفيس/ يعمل على خط سير محدّد إلا بعد موافقة لجنة السير بالمحافظة، مبيناً أن أي إجراء لنقل الرخص يعدّ بمثابة منح ترخيص جديد ويخضع للقوانين الجديدة النافذة.

ووافق المكتب على تمديد صلاحية المواقع لإقامة عدد من المنشآت الصناعية والخزن والتبريد ومعاصر الزيتون وتربية الأبقار الحلوب في عدد من مناطق المحافظة، داعياً أصحابها إلى استكمال إجراءات الترخيص الإداري. وتضمنت المشروعات إقامة منشأتين لصناعة المنتجات البلاستيكية بطريقة الحقن والسحب والنفخ، ومعامل لصناعة الدهانات والغراءات وصناعة المنظفات الصنعية والشامبو ومعمل لصناعة الألبسة الجاهزة. كما وافق المكتب التنفيذي على إقامة منشآت للخزن والتبريد وخمس معاصر زيتون، إضافة إلى مزرعة لتربية الأبقار الحلوب. واستناداً إلى مشروع مواءمة منازل جرحى الدفاع الشعبي وافق المكتب التنفيذي على عقود صيانة 3 منازل للجرحى في حيي المنتزه والدعتور وبلدة الرويمية بتكلفة اجمالية تبلغ 425ر1 مليون ليرة، إضافة إلى تصديق عقود صيانة طرق وجدران استنادية في بلدة عين البيضا بقيمة تقارب 20 مليون ليرة.