الثقافة تستعد لإطلاق احتفاليتها السنوية

خاص البعث ميديا – سوار ديب

تحت شعار “يوم الثقافة … لإرتقاء الإنسان” تتحضر وزارة الثقافة لإطلاق احتفاليتها السنوية بعيد وزارة الثقافة ليكون عيد لجميع السوريين.

وخلال اجتماع الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة وبحضور معاونيه والمستشارين والمدراء العامين والمركزيين المختصين وجه الأحمد بإقامة إحتفالية شاملة لجميع أركان الثقافة وبحميع المحافظات السورية وبعروض نوعية وتكريم عدد من الأسماء اللامعة في حقول الفنّ والثقافة، لتقديم لوحة ثقافيّة سوريّة تليق بتاريخ واسم هذا البلد العظيم.

واستعرض الأحمد الخطط والرؤى المقدمة من قبل مديرياتهم، وتم الاتفاق على اطلاق الاحتفالية يوم الاثنين ٢٦/١١/٢٠١٨ ضمن حفل افتتاح كبير في دار الأسد للثقافة والفنون.