الثلاثاء القادم.. تنطلق احتفالية حلب عاصمة للسينما السورية

تنطلق يوم الثلاثاء القادم احتفالية حلب عاصمة للسينما السورية 2016 التي تقيمها وزارتا الثقافة والسياحة لغاية الـ 30 من الشهر الجاري وذلك في فندق الشهباء بحلب.

وتهدف احتفالية حلب عاصمة للسينما السورية إلى دعم صمود مدينة حلب وإعادة الألق إليها، وتبدأ بعرض بعنوان “صندوق الدنيا” عن بدايات السينما في حلب يليه تكريم لعدد من الشخصيات السينمائية التي تركت أثراً في تاريخ الفن السابع في سورية، وعرض فيلم “سوريون” إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج باسل الخطيب بالتزامن مع افتتاح معرض الكتاب والمجلات والمنشورات السينمائية الصادرة عن وزارة الثقافة ومؤسسة السينما وحفل موسيقي غنائي تحية للموسيقار الراحل فريد الأطرش يقدم خلاله فيلم وثائقي عن حياته تحت عنوان “الموسيقار” بالإضافة لتقديم مجموعة من أغانيه.

وتتضمن الاحتفالية في يومها الثاني عرض فيلمين “الرابعة بتوقيت الفردوس” من إنتاج مؤسسة السينما و”عابر سبيل” من ذاكرة السينما بحلب ويعرض في اليوم الثالث فيلم بانورامي قصير للأنشطة التي رافقت الاحتفالية ويختتم بعرض فيلم من إنتاجات مؤسسة السينما بعنوان “بانتظار الخريف”.

تستمر الفعالية بيومها الرابع الذي يبدأ بعرض فيلم “سوريون” وينتهي بحفل فني تراثي للجمعية العربية المتحدة وتختتم بحفل فني وإعادة عرض فيلم “بانتظار الخريف”.

وكانت وزارة الثقافة أقرت مع مطلع العام الحالي مشروع إقامة عواصم ثقافية في المحافظات بحيث تكون دمشق عاصمة للموسيقا وحلب للسينما وحمص للقصة وحماة للفن التشكيلي وطرطوس للشعر ودرعا للخط العربي واللاذقية للرواية والقنيطرة لأدب المقاومة وريف دمشق للنحت والحسكة للنقد الأدبي.