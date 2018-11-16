الثلوج الغزيرة تقتل 8 أمريكيين

لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الثلوج الغزيرة في شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وسائل أعلام أمريكية أن العواصف الثلجية اجتاحت فجر اليوم عددا من الولايات الشرقية من مان شمالا وحتى مسيسيبي جنوبا وتسببت بانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف السكان.

وأدى تساقط الثلوج إلى إلغاء مئات من الرحلات الجوية بما في ذلك في ثلاثة مطارات دولية هي جون كينيدي ولاغوارديا في مدينة نيويورك ومطار مدينة نيوآرك الدولي.

وفي نيويورك خلفت العواصف الثلجية سقوط أشجار كثيرة واختناقات مرورية امتدت إلى كيلومترات عدة وأوصت الشرطة السكان بعدم مغادرة منازلهم والامتناع عن استخدام سياراتهم الشخصية.

يذكر أن السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية أعلنت ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في الولاية إلى 66 واعتبار أكثر من 630 آخرين في عداد المفقودين.