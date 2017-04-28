الجالية السورية في إيطاليا تدين بشدة العدوان الصهيوني الاخير على سورية

أدان أبناء الجالية السورية في إيطاليا بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي.

وأكد أبناء الجالية في بيان أن هذا العدوان يبرهن على الترابط الوثيق بين كيان العدو والمجموعات الإرهابية التكفيرية التي تقوم بقتل أبناء الشعب السوري وتدمير بناه التحتية في محاولة لمسح المعالم التاريخية التي تملكها سورية.

وجدد أبناء الجالية في بيانهم وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة الحرب الإرهابية التي يتعرض لها حتى تحقيق النصر النهائي وعودة الأمن والاستقرار الى ربوعه.

وتعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولى أمس لعدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الاراضى المحتلة ما أدى إلى حدوث انفجارات في المكان نتجت عنها بعض الخسائر المادية.