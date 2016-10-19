الجامعات الحكومية أولا في نتائج الامتحان الطبي الموحد

احتلت الجامعات الحكومية السورية المركزين الأول والثاني في نتائج الامتحان الطبي الموحد دورة تشرين 2016 بعد ان أعلن مركز القياس والتقويم في التعليم العالي نتائج الامتحان لطلاب السنة السادسة والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الطب البشري بالجامعات السورية الحكومية والخاصة وخريجي الجامعات غير السورية.

وتراوحت نسب النجاح بالنسبة للجامعات الحكومية بين 29ر94 بالمئة في جامعة دمشق و56ر90 بالمئة في جامعة البعث وبالنسبة للجامعات السورية الخاصة جاءت النسب بواقع 24ر74 بالمئة للجامعة السورية الدولية الخاصة و45ر52 بالمئة في جامعة القلمون فيما اقتصرت على 02ر17 بالمئة للجامعات غير السورية.

ونال العلامة الاعلى بنتيجة الامتحان الطالب محمد براء محمد حبيب من جامعة دمشق.

وعن نسبة النجاح للطلاب الشرطيين الذين أتيحت لهم فرصة التقدم لامتحان “حملة مواد” تراوحت بين 67 بالمئة في جامعة دمشق و 25 بالمئة في جامعة القلمون.

وكان الامتحان أجري على جلستين في الأول والثامن من الشهر الجاري حيث تقدم له نحو 2200 طالب وطالبة من طلاب السنة السادسة والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الطب البشري في الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية في 4 مراكز في دمشق وحلب وتشرين والبعث.

ويعد الحصول على علامة 60 في الامتحان الطبي الموحد شرطا للتخرج وللتقدم للدراسات العليا بالنسبة لطلاب الجامعات السورية بينما يعد الحصول على علامة 50 شرطا للنجاح بالنسبة لطلاب الجامعات غير السورية وتعتمد علامة 60 للتقدم للدراسات العليا.

يذكر أن مركز القياس والتقويم تأسس بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2012 بهدف تصميم الاختبارات وقياس مخرجات المؤسسات التعليمية السورية والتحقق من مدى تحقيقها أهدافها وتلبيتها متطلبات المستفيدين وبهدف تزويد الجهات المعنية بالدراسات والمعطيات المتعلقة بالتعليم العالي التي تسهم في وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وصناعة القرارات.