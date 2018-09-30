الجامعات الحكومية في المقدمة..مركز القياس والتقويم يصدر نتائج امتحان الصيدلة الموحد دورة أيلول

أصدر مركز القياس والتقويم فى وزارة التعليم العالى اليوم نتائج امتحان الصيدلة الموحد /دورة أيلول 2018/ والذى تقدم له 2272 طالبا وطالبة من الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية.

وذكر المركز فى بيان له ان نسبة النجاح بلغت فى جامعة دمشق /13ر97/ بالمئة وحلب /77ر96/ بالمئة وتشرين /26ر97/ بالمئة والبعث /97/ بالمئة.

كما بلغت فى جامعة ايبلا /72ر87/ بالمئة والرشيد /91ر65/ بالمئة والحواش /5ر83/ بالمئة والقلمون /59ر70/ بالمئة والاندلس /69ر70/ بالمئة والجزيرة /80/ بالمئة والدولية الخاصة /32ر55/ بالمئة والسورية الخاصة /16ر51/ بالمئة والعربية الدولية /37ر63/ بالمئة بينما بلغت نسبة النجاح فى الجامعات غير السورية /21ر24/ بالمئة.

وكان المركز أجرى الامتحان فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى وشملت أسئلته البالغة 120 سؤالا عدة محاور حول علم الفارماكولوجيا والسموم والأشكال الجرعية ورقابة الجودة وكيمياء الأدوية والتقانات التحليلية وآداب ممارسة المهنة والادوية نباتية المنشأ والمكربولوجيا والمعالم الحيوية السريرية