الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية تدين اعتداء «التحالف» على دير الزور

أدانت الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية العدوان الذي شنته السبت الماضي طائرات “التحالف” الأمريكي ضد موقع للجيش العربي السوري في دير الزور واصفة إياه بالعمل الخالي من الضمير والأخلاق والإنسانية.

وأشارت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس، إلى كذب ومراوغة الأمريكيين ونفاق المجتمع الغربي مؤكدة أن العدوان عمل إجرامي متعمد بهدف دعم التنظيمات الارهابية وخاصة تنظيم “داعش” الإرهابي الأمر الذي يثبت تورط واشنطن في دعم الإرهاب في سورية.

وطالبت الجبهة بوضع حد للتدخل الأجنبي السافر وغير القانوني في الشؤون الداخلية السورية والتنسيق مع الحكومة الشرعية في دمشق لأن عكس ذلك سيؤدي إلى تكريس معاناة ومآسي الشعب السوري.