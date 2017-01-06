الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية تدين التفجير الإرهابي في مدينة جبلة

أدانت الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية أمس.

وأكدت الجبهة في بيان لها تأييدها ودعمها للشعب العربي السوري وقيادته وجيشه في حربه ضد التنظيمات التكفيرية الإرهابية منتقدة صمت الدول الغربية والأنظمة العربية إزاء إجرام التنظيمات الإرهابية وداعميها في سورية.

وأشارت الجبهة إلى أن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري وتضحياتهم وتضييقهم الخناق على التنظيمات الإرهابية جعلت الإرهابيين في حالة من التخبط واليأس حيث باتوا ينفذون عملياتهم الإرهابية بطريقة هيستيرية مؤكدة أن نهاية هذا الإرهاب ستكون حتما على يد أبطال وأبناء الشعب العربي السوري.

وطالبت الجبهة الدول الأوروبية بتحمل مسؤءولياتها للقضاء على الإرهاب وقطع تمويله منددة بتعامي الاعلام الغربي عن الحقائق في سورية وازدواجية المعايير في تعاطيه مع قضايا الإرهاب الدولي.