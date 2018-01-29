الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية تدين العدوان التركي على عفرين

أدانت الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية في إسبانيا العدوان التركي على منطقة عفرين والذي راح ضحيته العديد من الأشخاص وأدى إلى تدمير المواقع الأثرية والتاريخية فيها في تجاهل واضح وصارخ للشرعية والمواثيق الدولية.

وأشارت الجبهة في بيان اليوم إلى أن “العدوان التركي على الأراضي السورية ياتي في الوقت الذي أصبح فيه تحقيق السلام وعودة الأمن والأمان إليها أقرب من أي وقت مضى” داعية منظمة الأمم المتحدة الى القيام بدورها واتخاذ الإجراءات السريعة بشأن ذلك وإجبار النظام التركي على احترام حدود وسيادة سورية.

وشددت الجبهة في بيانها على تضامنها المطلق مع الحكومة السورية وجيشها وشعبها صاحب الحق في تقرير مستقبله.

وأكد البيان أن تركيا كانت وعلى مدى سبع سنوات من الأزمة في سورية لاعبا أساسيا وعنصرا رئيسيا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتواطأت مع المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال السماح بحرية وتسهيل حركة ودخول الإرهابيين إلى الأراضي السورية لقتل الأبرياء وسفك دماء الأطفال فيها بالإضافة إلى تورط النظام التركي مع التنظيمات الإرهابية العالمية كالقاعدة و”داعش” في سرقة ونهب النفط السوري وتدمير المواقع الأثرية والتاريخية فيها.

كما أدان البيان الصمت العالمي وخاصة المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية وأوروبا التي لا تزال تتفرج على المذابح والمجازر التي يرتكبها النظام التركي الهمجي داخل الأراضي السورية إضافة إلى إدانة التدخل الأجنبي للولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية لسورية ومساعدتها التنظيمات الإرهابية ومحاولة تقسيم البلاد.