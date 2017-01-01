الجبهة الشرقية.. ضربات عسكرية على تجمعات إرهابية بين حمص ودير الزور

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة قضت على أعداد من إرهابيي تنظيم “داعش” في اشتباكات معهم على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور ودمرت لهم منصات إطلاق صواريخ وتحصينات في منطقتي الصناعة والجبيلية.

كما كثفت وحدات من الجيش والقوات المسلحة من عملياتها النوعية على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” وطرق إمدادهم في قرية عرشونة وشرق قرية تياس وشرق المحطة الرابعة لضخ النفط ومنطقة بئر الفواعرة ومحيط قصر الحير وشرق مدينة القريتين بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات أدت إلى “مقتل العشرات من إرهابيي التنظيم وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة وجرافة لهم” كانت تقوم بأعمال تخريب وتدمير في البنى التحتية.