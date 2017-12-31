الجبهة الوطنية التقدمية تعقد اجتماعها الدوري.. ركيزة أساسية من ركائز العمل السياسي والبناء الديمقراطي الوطني في سورية

أكدت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية على الدور المنوط بها باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز العمل السياسي والبناء الديمقراطي الوطني في سورية منوهة بصلابة موقف سورية المبدئي السياسي والعسكري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد والمتمثل بالعمل على تحرير كل شبر من أرض الوطن من الإرهاب والتجاوب مع مبادرات الحل السياسي للازمة وفق الثوابت الوطنية.

وقدرت الجبهة خلال اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس الجبهة عمران الزعبي وحضور أعضاء القيادة المركزية عاليا تضحيات الجيش العربي السوري والقوى الرديفة والحليفة في مواجهة الإرهاب مشيرة إلى تزامن الانتصارات على الإرهاب مع إجراءات حكومية إسعافية تهدف إلى تأهيل خدمات البنى التحتية في كل المناطق التي اعاد اليها الجيش الامن والاستقرار تمهيدا لعودة الأهالي إليها.

وأشار الزعبي إلى أن الجبهة تتطلع اليوم إلى زيادة وتيرة أنشطة العمل الجبهوي في كل المحافظات من خلال الخطط والبرامج التي تم وضعها للعام المقبل مؤكدا أن الجبهة تواصل اداء دورها المتنامي منذ تأسيسها حتى اليوم.

ولفت الزعبي إلى أن الجبهة بصدد التحضير لعقد مؤتمر قيادا ت فروع الجبهة لمناقشة واقع العمل الحزبي والجبهوي في المحافظات مشيرا إلى الدور الذي لعبته الجبهة خلال سنوات الحرب الارهابية على سورية من خلال تعزيز التلاحم الجماهيري.

بدوره دعا الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال إلى مضاعفة الجهود في هذه المرحلة بهدف دفع العمل الجبهوي نحو الأفضل خدمة للقضايا الوطنية والقومية “والارتقاء بالجهود إلى مستوى تضحيات بواسل جيشنا العظيم الذي يحقق الانتصارات المذهلة على الإرهاب”.

وأشار الهلال إلى أن الوقت متاح لتكاتف احزاب الجبهة العريقة نحو تحقيق هدف النهوض الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وبناء سورية قوية منيعة مستعرضا الجولات الميدانية التي قام بها حزب البعث العربي الاشتراكي على المناطق التي اعاد اليها الجيش العربي السوري الامن والاستقرار بعد تطهيرها من الإرهاب بهدف الاطلاع على اوضاع الاهالي وتامين مستلزماتهم واحتياجاتهم لافتا الى صمود الاهالي وتمسكهم بالحفاظ على السيادة الوطنية وثقتهم بأن النصر على الارهاب قريب من خلال التفافهم حول قيادتهم.

من جانبه أشار عضو اللجنة المركزية للجبهة رئيس مجلس الشعب حموده صباغ إلى القوانين التي تم إقرارها في المجلس والتعاون الوثيق مع الحكومة لتذليل الصعوبات بما يعود بالمنفعة على ابناء الشعب السوري وجيشه وتحسين معيشة المواطن.

بدوره قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عرضا حول الاداء الحكومي لجهة قيام الوزارات بواجباتها في جميع المناطق ولا سيما تلك المطهرة من الإرهاب من حيث اعادة الاعمار الامر الذي يتطلب بناء المشاريع من خلال مجموعة من البرامج والخطط والعمل على مواجهة آثار الحرب الإرهابية والعمل على التطوير الاداري واداء المؤسسات والوزارات.

وأكد المهندس خميس ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات والوزارات للإعداد لملفات مهمة من بينها الطاقة والدعم الاجتماعي ومكافحة لفساد.

إلى ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا حول اخر التطورات في ضوء الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ومواقف بعض الأنظمة المشاركة بالحرب على سورية خدمة لمخططات صهيوامريكية ومن بينها نظام بني سعود ونظام اردوغان في تركيا ومشيخة قطر.

وأوضح الوزير المعلم أن تطهير الغوطة الغربية من الارهاب هو كسر لاحلام واوهام امريكا وكيان العدو الاسرائيلي مشيرا الى ان الولايات المتحدة لا تريد لسورية أن تنتصر وتحاول الإبقاء على عملائها إلا أنها ستتركهم في النهاية.

وشارك الأمناء العامون لاحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بمداخلات تركزت حول الوضع الميداني والقضايا الاقتصادية والخدمية ودور أحزاب الجبهة في تعزيز الصمود الوطني في مواجهة الحرب الإرهابية ومناقشة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم مستلزمات صمود الشعب السوري وجيشه.