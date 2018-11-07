الجديد في حاسب “MacBook Air” الأخير

استعرضت آبل خلال مؤتمرها الأخير أحدث نسخة من حواسب “MacBook Air” الشخصية الشهيرة.

كجميع حواسب “MacBook Air”، جاء النموذج الجديد بهيكل معدني متين ورقيق وخفيف الوزن، لكنه أتى هذه المرة بشاشة Retina بمقاس 13 بوصة ودقة عرض (2560х1600 بيكسل)، تم جعل حوافها أنحف بمقدار النصف تقريبا عما كانت في حواسب “MacBook” السابقة.

ولضمان أداء ممتاز، زود هذا الحاسب بمعالجات “Core i5-8210Y” من الجيل الثامن من تطوير شركة Intel، تعمل بتردد 1.6 غيغاهيرتز في الحالة العادية، وبتردد 3.6 غيغاهيرتز في وضعية “Turbo Boost”، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، فضلا عن ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، تصل إلى 1.5 تيرابايت في بعض النماذج.

وبفضل معالجه المتطور وبطاريته المميزة، يمكن لحاسب “MacBook Air” الجديد العمل حتى 13 ساعة متواصلة أثناء مشاهدة الفيدوهات والأفلام.