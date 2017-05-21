الجزائري: توقعات المسؤولين الأمريكيين من الرئيس الإيراني تدل على جهلهم

أكد مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية العميد مسعود جزائري أن المقاومة في المنطقة بأفضل أوضاعها وهي قادرة على التصدي ومواجهة الاعتداءات العسكرية والإرهابية بشكل ممتاز.

وفي إشارة إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بشأن الانتخابات الإيرانية التي وصفها بـ”التافهة” صرح جزائري أن توقعات وزير الخارجية الأميركي من الرئيس الإيراني تدل على جهل المسؤولين الأميركيين.

كما أكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام واستتباب الاستقرار في المنطقة يتمثل بانسحاب الأميركيين وتخلي الأنظمة العميلة والرجعية عن تنفيذ عمليات عدوانية وإرهابية ضد البلدان المستقلة.

وبين مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن السياسات والأهداف العسكرية التي تتبناها الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتم تنفيذها حاليا وليس هناك أي عنصر بإمكانه إعاقة نشاطاتها في هذا المجال.

هذا وكان تيلرسون ذكر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية نظام بني سعود عادل الجبير في الرياض أمس أنه يأمل في أن يستغل الرئيس الإيراني حسن روحاني ولايته الثانية لإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية، على حد تعبيره.