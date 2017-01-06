الجزائري رياض محرز أحسن لاعب أفريقي

أحرز اللاعب الجزائري رياض محرز لاعب وسط نادي ليستر سيتي، أفضل لاعب في إفريقيا.

وتفوق محرز الذي نال 361 صوتا، على الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني وأفضل لاعب في2015 الذي نال313 صوتا، والسنغالي ساديو مانيه مهاجم ليفربول الإنكليزي الذي حل ثالثا مع 186 صوتا.

وساهم دور محرز الأساسي في قيادة ليستر إلى لقبه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي، في حصوله على الجائزة.