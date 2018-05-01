الجزائر تعترف برأس السنة الأمازيغية.. عيداً رسمياً

أقرّ البرلمان الجزائري بالإجماع رأس السنة الأمازيغية، الذي يحتفل به الأمازيغ في 12 كانون الثاني من كل عام، عيدا رسميا وعطلة مدفوعة الأجر.

وبموجب القانون تم إدراج رأس السنة الأمازيغية في قائمة الأعياد الوطنية، وبالتالي اعتبر هذا اليوم عطلة مدفوعة الأجر وعيدا رسميا يحتفل به سنويا.

واحتفلت الجزائر للمرة الأولى برأس السنة الأمازيغية كعيد رسمي في 12 كانون الثاني 2018، بقرار أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تعزيزا للوحدة الوطنية.

هذا فإن ربع الجزائريين، حوالي 10 ملايين نسمة، يتكلمون الأمازيغية، ويتركز قسم كبير من هؤلاء في منطقة القبائل الجبلية شرق البلاد.