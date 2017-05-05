الجزائر.. فوز الحزب الحاكم بالانتخابات

فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر وحلفاؤه الرئيسيون، بأغلبية في انتخابات برلمانية هيمنت عليها تساؤلات بشأن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والإصلاحات لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

وقالت رويترز إن مسؤولي الحكومة والأحزاب بذلوا جهودا مضنية لدفع الناخبين للمشاركة في انتخابات يراها محللون وسيلة لتعزيز الدعم لنظام يهيمن عليه الحزب الحاكم منذ أمد بعيد.

وغاب بوتفليقة عن الأنظار في معظم المناسبات منذ أصابته بجلطة دماغية في عام 2013.

وأعلنت وزارة الداخلية النتائج وقالت إن نسبة الإقبال بلغت 38.25 في المئة مقارنة بنسبة 43 في المئة قبل خمس سنوات مما يعكس اعتقاد كثير من الجزائريين بأن برلمانا ضعيفا لن يستطيع إحداث تغيير في نظام يهيمن عليه حزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال عام 1962.

أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحليف للحكومة فحصل على 97 مقعدا مقارنة بسبعين مقعدا في الانتخابات السابقة.

وحصل تحالف إسلامي معتدل بقيادة حزب حركة مجتمع السلم، الذي لعب دورا معارضا لكنه تحول لتأييد بوتفليقة والائتلاف المؤيد للحكومة، على 33 مقعدا في البرلمان.

وقال فريد فراحي المحلل السياسي الجزائري: إن الجزائريين على وجه العموم يرون أن بوتفليقة هو فقط من يستطيع إحداث تغيير وإجراء إصلاحات.