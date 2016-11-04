الجزائر.. مقتل إرهابيين بولاية جيجل شرق البلاد

أعلن الجيش الجزائري القضاء على ارهابيين خطيرين اثنين بولاية جيجل شرق الجزائر.

وبحسب “فرنس برس” التي نقلت عن وزارة الدفاع الجزائرية قولها: انه “في اطار محاربة الارهاب واثر كمين محكم تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على ارهابيين اثنين خطيرين بمنطقة بوغولة جنوب شرق العوانة بالقطاع العملياتى جيجل اليوم”.

وأضافت الوزارة فى بيانها00 ان الارهابيين القتيلين هما /ابو بكر/ و/أبو هارون/ الذى يعتبر بأنه “أحد رؤوس الارهاب بمنطقة الشرق الجزائري”.

مشيرة الى انه تم ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة كانت بحوزتهما.