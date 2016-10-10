الجزائر يسقط امام الكاميرون بفخ التعادل

سقط المنتخب الجزائري على أرضه وبين جمهوره في فخ التعادل أمام نظيره الكاميروني (1-1)، وذلك في مستهل مشواره في التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2018.

وضع المهاجم الجزائري العربي هلال سوداني محاربي الصحراء في المقدمة بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك الكاميرون بنيامين موكاندجو التعادل لبلاده في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جمعتهما، يوم الأحد 9 تشرين الأول، على ملعب مصطفى تشاكر، في مدينة البليدة الجزائرية.

واكتفت الجزائر بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل على أرضها، كما حصدت الكاميرون نقطة، وتتقاسمان المركزين الثاني والثالث، في مجموعة “الموت” الثانية، بفارق نقطتين خلف نيجيريا، التي تغلبت على زامبيا في عقر دارها بهدفين مقابل هدف واحد، في وقت سابق من يوم الأحد أيضا.

وكانت هذه المباراة الأولى بين المنتخبين الجزائري والكاميروني منذ العام 2004 في تونس، والثامنة بينهما في التاريخ، فقد ساد التعادل ثلاث مباريات سابقة، مقابل فوز يتيم للجزائر، وثلاث هزائم