الجزائر.. 4 أيار موعد الانتخابات البرلمانية

أعلنت الرئاسة الجمهورية الجزائرية إجراء الانتخابات البرلمانية في الـ4 من أيار، والتي تعد أول انتخابات منذ تعديلات دستورية عززت سلطات الهيئة التشريعية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة – وقع مرسوما “يستدعي الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إطار دستوري يضمن شفافيتها.”

وكانت التعديلات الدستورية التي أُقرت في فبراير/شباط من العام الماضي تقضي بإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وإعادة العمل بمادة تقصر الولاية الرئاسية على فترتين.