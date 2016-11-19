الجزيرة يتأهل لدوري السوري الممتاز لكرة القدم

حجز الجزيرة، مقعده في الدوري السوري الممتاز رسميًا، بالفوز على الحرفيين (3ـ0) اليوم السبت، بالجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية، بالدوري التصنيفي.

سجل أهداف الجزيرة عمر عمر، وياسر عويد، ومجد خشمان، فيما أضاع الحرفيين، الذي عاد لدوري الدرجة الأولى، ركلة جزاء في الدقيقة (82).

وفي المواجهة الثانية، تعادل تشرين، متصدر المجموعة مع الوثبة (1ـ1). سجل لتشرين باسل مصطفى، في الدقيقة (72)، فيما سجل للوثبة محمد شعبان، في الدقيقة (80).

وكانت نتيجة المواجهة، تحصيل حاصل، بعد ضمان الفريقين الوصول لدوري الكبار، ورغم ذلك شهدت المباراة صراعًا كبيرًا على حصد النقاط الثلاث فتبادل الفريقان الهجمات عبر شوطي المباراة.

وفي نهاية منافسات المجموعة الثانية، تأهلت 5 فرق للدوري الممتاز، وهي تشرين، والوثبة، والطليعة، والجزيرة، والفتوة، فيما هبطت خمسة فرق للدرجة الأولى، وهي الجهاد، والساحل، والمصفاة، والنضال، والكسوة، والحرفيين.