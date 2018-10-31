الجزيرة يتصدر بجدارة

الحسكة- إسماعيل مطر

حقق فريق الجزيرة فوزاً ساحقاً على فريق مضيفه الخابور بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب تشرين بمدينة الحسكة في المرحلة الثالثة والأخيرة من ذهاب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث استطاع ياسر عويد لاعب فريق الجزيرة هز شباك الخابور في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول، وديار عيسى في الدقيقة 64، وعيسى العلي ثلاثة أهداف في الدقائق 66 و73 و87 من زمن المباراة، بينما سجل للخابور من خلال مهاجمه مأمون عوض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة استطاع الجزيرة تصدر مجموعته ضمن مرحلة الذهاب برصيد 7 نقاط، يليه الجهاد بخمس نقاط، ثم عامودا بأربع نقاط، وأخيراً الخابور دون نقاط.