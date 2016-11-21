الجعفري:من يقوم بالعمليات الإرهابية في سورية هم الإرهابيون التكفيريون

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن ما قالته المندوبة الأمريكية عن فحوى المنشورات التي ألقاها الطيران السوري شرق حلب كذب بكذب.

وأضاف الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الانساني في سورية: أن من يقوم بالعمليات الإرهابية في سورية هم الإرهابيون التكفيريون المتأثرون بالمذهب الوهابي السعودي.

وأشار الجعفري إلى أن بيان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين حول سورية خلا من ذكر الإرهاب بالمطلق وكأنه لا إرهاب في سورية.

وقال الجعفري إن “الإرهاب الموجود في حلب هو نفسه الموجود في الموصل فلماذا يتم توجيه اتهامات لنا في حين يدعمون العملية العسكرية هناك”.

وشدد الجعفري على أنه لا أحد في العالم أحرص منا على حياة المواطنين السوريين الذين يعانون من إرهاب التنظيمات المسلحة منوهاً إلى أن الاعتداءات الإرهابية ضد المدنيين في حلب تتزامن مع إعلان الدولة السورية التهدئة 3 مرات لإنقاذ حياة المواطنين الأبرياء.

وأضاف الجعفري إن سورية ترفض النهج الانتقائي لبعض الدول بالتعاطي في الأزمة الإنسانية في سورية وسبب الأزمة الانسانية يعود إلى الحصار الذي تفرضه المجموعات الإرهابية واستهداف القوافل والسطو عليها وانعدام الأمن في المناطق التي تنتشر فيها تلك التنظيمات وتسييس الملف الانساني ونقص التنسيق مع الحكومة السورية ونقص تمويل خطط الاستجابة الانسانية والتأخر في تنفيذها.