الجعفري: دمشق ترحب بعقد أي اجتماع هدفه مساعدة الشعب السوري بشكل نزيه

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي دروعا بشرية شرق حلب منعت خروج المدنيين والمسلحين من خلال عمليات القنص وإطلاق القذائف.

وقال الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الحكومة السورية ترحب بعقد أي اجتماع حول سورية طالما أن هدفه مساعدة الشعب السوري بشكل نزيه.

وأضاف الجعفري إن الحكومة السورية مستمرة في إيصال المساعدات إلى محتاجيها وفي التعامل مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية.