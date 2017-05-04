الجعفري: سورية تؤيد المبادرة الروسية التزاماً منها بالحفاظ على حياة الشعب السوري

أعلن رئيس وفد الجمهورية العربية السورية الى اجتماع /استانا 4/ الدكتور بشار الجعفري ان مصدرا مسؤولاً في وزارة الخارجية والمغتربين صرح انه انطلاقا من التزام الجمهورية العربية السورية بالحفاظ على حياة الشعب السوري ووقف سفك دمائه وانطلاقا من استعدادها للموافقة على كل ما من شانه ان يساعد على عودة الشعب السوري الى الحياة الطبيعية قدر الامكان بما فيه اعادة تنشيط وتقوية الاقتصاد السوري ورفع المستوى المعيشي للمواطنين الذين عانوا الأمرين بسبب هذه الحرب المفروضة على سورية ومع تأكيدها المستمر على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها فان الجمهورية العربية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الاعمال القتالية الموقع فى ال30 من كانون الاول عام 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق.

وأشار الجعفري الى ان الجمهورية العربية السورية تؤكد فى السياق نفسه استمرار الجيش العربي السوري والقوات المسلحة والرديفة والحلفاء في حربهم ضد الارهاب ومكافحتهم لتنظيمي «داعش وجبهة النصرة» والتنظيمات الارهابية المرتبطة بهما أينما وجدوا على امتداد الأراضي السورية.

وقال الدكتور الجعفري خلال مؤتمر صحفي بعد اختتام الجلسة العامة لاجتماع /استانا 4/ “نامل من الأصدقاء الروس والايرانيين بحث تفاصيل هذه المذكرة في دمشق في أسرع وقت ممكن”.

وأكد الدكتور الجعفري ان استانا 4 كانت قفزة نوعية بانجازاتها معربا عن الشكر لجهود كازاخستان وروسيا وايران في هذا الانجاز المهم الذي سيساعد في حقن دماء السوريين وفتح الباب امام الحل السياسي.