الجعفري: سورية لن تستسلم للدول الداعمة للإرهاب

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هم الفرسان الثلاثة المدافعون عن التنظيمات الإرهابية في سورية.

وشدد الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن سورية لن تستسلم للدول الداعمة للإرهاب ولم تتوان عن واجبها الدستوري لحماية السوريين من الإرهاب مشيراً إلى أن الحكومة السورية وحلفاؤها التزموا بكل فرص التهدئة لكن ذلك لم يكن إلا فرصة للتنظيمات الإرهابية بدعم من مشغليها لإعادة تجميع صفوفها وتلقي مساعدات جديدة لاستمرار جرائمها.

وأضاف الجعفري إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألا تنساق وراء اعتماد قرارات لا تخدم إلا تقوية الإرهاب وتغذيته في سورية وهو أمر لن تسلم منه أي دولة.

وقال الجعفري: إن من يدعي حرصه على الشعب السوري عليه أن يطرق باب الحكومة السورية والعنوان معروف للجميع.