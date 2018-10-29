الجعفري: سورية ماضية في محاربة الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من أراضيها سواء من الإرهاب أو من أي وجود أجنبي غير شرعي

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الحرب الإرهابية على سورية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها حكومات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تسببت بمعاناة الشعب السوري.

وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم إلى أن سورية تؤمن بدور حيادي ومستقل وغير مسيس للأمم المتحدة في مساعدة السوريين الذين تأثروا جراء الحرب الإرهابية وأن يحترم هذا الدور سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، معربا عن استغرابه من إصرار بعض الوفود الدائمة على الخلط بين ما هو إنساني وسياسي “إذ مازالت هذه الوفود تضع العراقيل أمام العمل الإنساني في سورية”.

ولفت الجعفري إلى وجود حاجة ملحة لتعديل آلية تقديم التقارير الخاصة بما يسمى “الوضع الإنساني” في سورية بحيث يكون الهدف منها السعي لمساعدة السوريين المحتاجين، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي بعد اعترافات كبار مسؤولي دول غربية بانخراط حكوماتهم بتمويل ورعاية الجماعات الإرهابية في سورية أن يستمر معدو التقرير في نهجهم المسيس ضد سورية ومؤسساتها والاستمرار في الخروج عن ولايتهم.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحكومة السورية أعطت موافقتها لوكالات الأمم المتحدة على تسيير قافلة مساعدات إلى مخيم الركبان، وأن الولايات المتحدة هي المعرقل الأساسي لإيصال المساعدات إلى المخيم والمسبب الرئيس لمعاناة قاطنيه.

وجدد الجعفري تأكيده على أن سورية ماضية في محاربة الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من أراضيها سواء من الإرهاب أو من أي وجود أجنبي غير شرعي.

يتبع…