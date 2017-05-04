استانا.. وفد سورية برئاسة الجعفري يجري محادثات مع وزير خاريجة كازاخستان

يجري وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع استانا 4 برئاسة الدكتور بشار الجعفري، محادثات مع وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف قبيل انعقاد الجلسة العامة للاجتماع.

وأعلن رئيس دائرة الصحافة التابعة لوزارة الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف، صباح اليوم، أنه من المتوقع حضور جميع المشاركين في اجتماع أستانا 4 حول سورية في الجلسة العامة للاجتماع.

وقال:“إنه وفقا للمعلومات الأولية فان الجلسة العامة لاجتماع استانا 4 التي قد يشارك فيها جميع الوفود ستعقد عند الساعة الرابعة بتوقيت استانا” الواحدة ظهرا بتوقيت دمشق.

وبدأت قبل ظهر اليوم وفود الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سورية وهي روسيا وإيران وتركيا اجتماعا في العاصمة الكازاخية استانا في إطار اجتماع استانا الرابع حول سورية.

من جهة ثانية أعلن رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع استانا 4 الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرينتيف في بيان أصدره الليلة الماضية “أن المذكرة حول إنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية تفترض مكافحة الإرهابيين في تلك المناطق من قبل “المعارضة المسلحة” بدعم من البلدان الضامنة”.

وقال لافرينتيف إن المناطق المذكورة هي أربع مناطق تدور فيها حاليا أشد الأعمال القتالية بين القوات السورية من جهة وتنظيم جبهة النصرة ومن سماها “المعارضة المعتدلة” من جهة أخرى.

وتابع لافرينتيف.. لقد قررنا السير على هذا الطريق لإنشاء مثل هذه المناطق لتتمكن من سماها “جماعات المعارضة المعتدلة” في ظل دعم البلدان الضامنة “من المكافحة المباشرة ضد التنظيمات الإرهابية”.

وأكد لافرينتيف أن الاقتراح الروسي حول مناطق تخفيف التوتر في سورية يجب أن يحرك من نقطة الجمود قضية فصل من سماها “المعارضة المعتدلة” عن التنظيمات الإرهابية وبالدرجة الأولى “داعش” و”جبهة النصرة” ويساعد إلى حد كبير في تخفيض مستوى المواجهة المسلحة بين القوات السورية و “المعارضة المسلحة”.

ولفت لافرينتيف إلى أن هذه الوثيقة لا تزال في طور البحث بعد ولذلك لا يستطيع التكلم عن تفاصيلها كما يجري حاليا تحديد وتدقيق المصطلحات الواردة فيها والمزمع توقيعها في سير الجلسة العامة لمحادثات استانا اليوم مؤكدا أن العمل متواصل مع الجانبين الإيراني والتركي في هذا المجال.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أكد أمس أن الجمهورية العربية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30 كانون الأول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق.

وبدأ اجتماع استانا الرابع حول سورية أمس حيث التقى وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري مع الوفدين الروسي والإيراني ومع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.