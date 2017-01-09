الجمارك تضبط عملية تهرب أدوية على دراجة هوائية في دمشق

ضبطت مديرية الجمارك العامة دراجة هوائية تقوم بنقل أدوية بشرية مهربة في دمشق، بلغت غرامتها 7.7 ملايين ليرة سورية.

وبينت الجمارك أنه تم تكليف إحدى المفارز الجمركة رصد الدراجة التي شوهدت بأحد أحياء دمشق، حيث تم ضبط الدراجة وتحريها وتم العثور على الأدوية المهربة بحوزة سائقها.

وتم تنظيم مخالفة بحق سائق الدراجة بالمواد المضبوطة التي بلغت كميتها 135 علبة دواء بشري مختلفة الأنواع أجنبية المنشأ، وبناء على تقدير القيمة من مندوب نقابة الصيادلة التي بلغت نحو 2.3 مليون ليرة سورية، على حين بلغت رسومها مبلغ 144 ألف ليرة سورية، إضافة إلى أنه تم استيفاء الغرامة الجمركية المترتبة على المخالفة البالغة نحو 7.7 ملايين ليرة سورية، وذلك حسب الأصول القانونية.

ونقلت صحيفة الوطن عن مدير جمارك دمشق خالد عسكر قوله: ان إيرادات المديرية للعام 2016 حتى نهاية شهر أيلول بلغت 2.6 مليار ليرة سورية، وأنه من المتوقع أن تصل مع نهاية 2016 أكثر من 3 مليارات ليرة سورية، وبالنسبة للقضايا التي تم تنظيمها من المديرية بيّن عسكر أن المديرية نظمت حتى نهاية العام (2016) بلغت 1509 قضايا.

وبيّن عسكر أنه وبتوجيه من مدير عام الجمارك، وبالتعاون والتنسيق مع المعنيين في المديرية العامة تم إعداد قائمة بالمشكلات والصعوبات التي تواجه الجمارك في تنفيذ لتحصيل الأموال العامة، الأمر الذي لقي تجاوباً من وزيري العدل والمالية، وتم إصدار قرار وزارة العدل رقم 235/ل القاضي بتشكيل لجنة قانونية من وزارة العدل والمالية والجمارك مهمتها وضع مشروع قانون خاص بالمحاكم الجمركية بما يؤمن مرونة أداء وآلية تحصيل الأموال العامة وإحداث دوائر تنفيذ خاصة بها، وذلك خلال مهلة 15 يوماً.

يشار إلى أن إجمالي القضايا المنظمة لدى مديرية الجمارك العامة للعام 2016 بلغ 5834 قضية بقيمة غرامات محصلة بلغت نحو 4.3 مليارات ليرة سورية.