الجمعيات الحرفية بحمص: إعفاء الحرف التراثية من الرسوم وتأمين الخدمات في المنطقة الصناعية

طالب أعضاء مؤتمر اتحاد الجمعيات الحرفية بحمص بتأمين الخدمات للمنطقة الصناعية وتمويل مشروع انشاء مشفى الحرفيين وإيجاد مشاريع استثمارية وإقامة معرض حرفي سنوي وإعفاء الحرف التراثية من الرسوم وتنفيذ سوق دائم للحرف اليدوية وتخفيض رسوم تصديق المخططات الهندسية وأتمتة العمل بالجمعيات الحرفية والإسراع بإنجاز المنطقة الحرفية في دير بعلبة.

وأكد الأعضاء خلال مؤتمرهم السنوي اليوم ضرورة إعادة النظر برسوم الخدمات ورفع سقوف القروض واعتماد الشهادة الحرفية في المناقصات وعودة الحرفيين إلى أماكن عملهم في المنطقة الصناعية والإعفاء من رسوم استيراد المواد الأولية داعين إلى إشراك العاملين بالاتحاد والجمعيات الحرفية بالطبابة ومنح التراخيص المؤقتة للمعامل غير المرخصة وتسهيل معاملات الحرفيين بالمدينة الصناعية.

وأشار عضو قيادة فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التنظيم عزام ميلاد إلى أهمية القطاع الحرفي كأحد القطاعات الحيوية التي تدعم الإنتاج الوطني. لافتا إلى الدور الكبير للحرفيين في إعادة بناء سورية.

بدوره استعرض رئيس فرع اتحاد الجمعيات الحرفية بحمص محمد طارق طلاس خطة العمل التي يتم من خلالها تأمين السلع والمواد الأولية والحد من الاستيراد وضبط الأسعار وتسويق المنتجات الحرفية ورفع كفاءة الحرفيين. مشيرا إلى ضرورة الوقوف جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب من خلال المساهمة في إعادة الإعمار والعمل بروح الفريق الواحد.

حضر المؤتمر مفلح عازار رئيس مكتب المنظمات والنقابات الشعبية بفرع حمص لحزب البعث وغيليا زيدان نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية وخالد فروخ عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام للحرفيين والمهندس أسعد وردة مدير صناعة حمص وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومديري المؤسسات