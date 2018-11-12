الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء تكرم 500 أسرة شهيد في اللاذقية

تعبيرا عن الوفاء لشهداء لوطن و تضحياتهم و اعتزازا ببطولاتهم المشرفة و تقديرا لذويهم وعرفانا بقيمة وقدسية الشهادة أقيم في صالة دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية حفل تكريمي حاشد نظمته الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء “تموز” لـ 500 أسرة شهيد.

وأكد ممثل نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة اللواء حسن مرهج ضرورة تمثل قيم الشهداء والشهادة في الحياة العملية من قبل جميع أفراد المجتمع بالعطاء والتضحية في سبيل عزة وكرامة الوطن وأبنائه مبيناً أن سورية انتصرت بفضل شعبها العظيم المؤمن بقدرات جيشه وخيارات قائده وبفضل قدرات ومبادىء جيشها المؤمن بالشهادة أو النصر فى سبيل تحقيق أهدافه.

من جانبه الدكتور مازن الحميدي رئيس الجمعية لفت إلى أن الجمعية وفق خطتها لهذا العام تطمح لتكريم نحو 2500 أسرة شهيد فهي بعد دمشق واللاذقية ستكون مع عوائل الشهداء في طرطوس ثم حمص وحماة مؤكدا أن الجمعية بكل أعضائها والمتبرعين لديها يتمثلون قيم التضامن بين أفراد المجتمع للخروج من الأزمة مؤكداً أن التكريم حالة رمزية وجدانية تجسد واجب المجتمع في الوقوف إلى جانب ذوى الشهداء ودعمهم ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية عرفانا بما قدمه الشهداء الأبرار الأبطال الأطهار دفاعا عن الوطن وصونا لعزته وكرامته ودفاعا عن حريته واستقلاله ليبقى حرا عزيزا شامخا صامدا منتصرا

وعبر عدد من المكرمين عن ثقتهم العالية بالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد وعن شكرهم وامتنانهم للجهات الرسمية والأهلية في أنشطتها الداعمة لهم مؤكدين أن دماء الشهداء أثمرت نصرا وعزة وكرامة لكل أبناء سورية.

و تقيم الجمعية اليوم احتفالية غنائية بالصالة المغلقة في مدينة الاسد الرياضية تحييها الفنانة ميادة بسيليس ويسبقها عرض فيلم //مصطفى صديقي// الذي تم اخراجه بالتعاون بين الجمعية والمؤسسة العامة للسينما في الساعة الرابعة عصراً.

حضر حفل التكريم أمين فرع اللاذقية للحزب الرفيق الدكتور محمد شريتح ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وعدد من ضباط الجيش والقوات المسلحة.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة