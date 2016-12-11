«الجمهوري الأمريكي»: موسكو لم تدخل بالانتخابات

نفى الحزب الجمهوري وفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السبت، ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لمساعدة الملياردير على الوصول إلى الرئاسة.

وذكرت “واشنطن بوست” أن تقييماً سرياً لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، تم بعد أمر من الرئيس باراك أوباما بتقييم عمليات القرصنة أثناء حملة الانتخابات، كشف أن روسيا تدخلت في الانتخابات لمساعدة ترامب.

ورفض فريق الرئيس المنتخب فورا نتائج تحقيق السي آي ايه، مؤكدا أن المحللين الذين توصلوا إلى ذلك “هم أنفسهم الذين كانوا يقولون أن صدام حسين يملك اسلحة دمار شامل”.

من جهته قال المتحدث باسم الحزب الجمهوري شون سبيسر عبر شبكة سي ان ان: “وكالات الاستخبارات تخطئ. لم تكن هناك قرصنة روسية”.