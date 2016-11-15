«الجنائية الدولية»: القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان

صرحت المحكمة الجنائية الدولية عن وجود أدلة ترجح ارتكاب القوات الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية أعمالاً ترقى إلى جرائم حرب في أفغانستان بين عامي 2003-2004 من خلال القيام باعمال تعذيب ومعاملة وحشية.

وقالت المدعية العامة بالمحكمة فاتو بن سودا في تقرير استند فيه لابحاث اولية تسبق فتح تحقيق، إن “هناك قاعدة معقولة من المعلومات تسمح بالاعتقاد انه خلال استجواب المعتقلين، لجأ عناصر من القوات المسلحة الاميركية وCIA إلى أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب ما يرقى إلى جرائم حرب”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية رحبت مطلع الشهر الجاري بنية محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم حرب منسوبة إلى الولايات المتحدة في أفغانستان معتبرة أن التحقيق سيصب في صالح واشنطن نفسها إذا ما تم.